إصابة ستة أطفال بقذائف ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت محافظة تعز

أصيب ستة أطفال بشظايا قذيفتين أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً اليوم، واستهدفت حي الروضة السكني وسط مدينة تعز. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن القذائف أسفرت عن إصابة ستة أطفال بجروح مختلفة في أثناء عودتهم من المدرسة وجرى إسعافهم إلى المستشفى للعلاج.

محمد يوسف

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