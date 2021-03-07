البابا يلتقي بوالد 'الطفل الغريق' إيلان كردي

وقال الفاتيكان في بيان له، إن البابا التقى بعبد الله كردي عقب قداس بمدينة أربيل في ختام زيارة تاريخية للعراق.

وجاء في البيان "أمضى البابا وقتا طويلا معه (كردي) وتمكن بمساعدة مترجم من الاستماع إلى ألم أب فقد أسرته".



وأعرب كردي عن شكره للبابا على "قربه من المأساة ومن الألم الذي يشعر به كل هؤلاء المهاجرين الذين يسعون للتفاهم والسلام والأمن ويخاطرون بحياتهم لمغادرة بلادهم".

وغرق الطفل إيلان مع والدته وأخيه جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة تركيا عام 2015، وهو في طريقه إلى أوروبا.

