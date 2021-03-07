الحشد يعلن صد تعرض لـ'داعش' جنوب سامراء

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن صد تعرض لـ"داعش" جنوب سامراء.

وقال الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي صدت، مساء اليوم الاحد، تعرضا شنه فلول داعش الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي قامت بشن تعرض على القطعات الماسكة في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء حيث تمت معالجة القوة المهاجمة والاشتباك معها، حيث اجبروا على الانسحاب".