وزير الخارجية الصيني: العلاقات الصينية العربية تعززت بقوة خلال العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات الصينية العربية تعززت بقوة خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا وفتحت آفاقا جديدة فيما ترسخت مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية.



وقال وانغ يي - في رده على أسئلة الصحفيين حول سياسات الصين الخارجية وعلاقاتها الدولية اليوم خلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني - إن دولة الإمارات كانت أول دولة تقبل تجربة المرحلة الثالثة من اللقاح الصيني خارج الصين، مما شكل نموذجا جديدا للتضامن الصيني العربي في مكافحة الوباء.

ونقلت مجموعة الصين للإعلام عن وزير الخارجية الصيني قوله إن حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ خلال العام الماضي مائتين وأربعين مليار دولار، لافتا إلى تعزيز المشاريع الصينية العربية في إطار الحزام والطريق، إلى جانب التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة مثل الجيل الخامس من الاتصالات والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن التعاون الصيني العربي العملي دخل مرحلة جديدة ..مشيرا إلى استعداد الصين لبذل كافة الجهود الممكنة مع الجانب العربي من أجل التضامن والتقدم المشترك إلى جانب التحضير للقمة الصينية العربية بشكل جيد، وضخ مضمونات أكثر للشراكة الاستراتيجية الصينية العربية، وتحقيق نتائج في بناء مجتمع المصير المشترك الصيني العربي.