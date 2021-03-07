تسجيل 24 حالة وفاة و3359إصابة جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد عن تسجيل 24 حالة وفاة و3359إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في بيان اصدرته أن أجمالي عدد الوفيات وصل الى13الفا و572 حالة بعد تسجيل الحالات الـ24الجديدة.

وأوضح البيان أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 3359حالة ليرتفع أجمالي عدد الإصابات إلى 726الفا و548اصابة.

وتابع أنه تم تسجيل 3509 حالة شفاء جديدة ليرتفع أجمالي عدد حالات الشفاء إلى 660 الفاو541 حالة شفاء.