شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يغلي سياسياً وشعبياً.. والاحتجاجات الحارقة مستمرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

تواصلت الاحتجاجات في لبنان، أمس الأحد، لليوم السادس على التوالي، وأغلق متظاهرون عدة طرقات في مناطق مختلفة من البلاد، فيما قام آخرون بإشعال الإطارات المطاطية، بالتزامن مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، على نحو بات يفاقم العبء المعيشي الثقيل على كاهل اللبنانيين، ويغرق لبنان في حالة من الغليان السياسي والشعبي، في وقت ترفع البيانات السياسية بين فرقاء السياسة درجة الغليان إلى درجة تنذر بانفجار غير معروف مكانه وزمانه. وأكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أحقية الشعب اللبناني في الثورة والتظاهر، بعدما وصلت إليه أحواله، مؤكداً أن انفجار الشعب أفضل من انفجار الوطن.

قطع طرق

وأفادت غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ بقطع السير على طريق عام ​الشويفات​ مفرق تيرو،​​ من قبل محتجين.​​​​​ كما قام نشطاء في صيدا بالتجمع في «ساحة الثورة» عند تقاطع ايليا بصيدا، وأشعلوا الإطارات؛ احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ والضائقة المعيشية وارتفاع الأسعار، كما أقفلوا جانباً من الطريق، وسط إجراءات أمنية، فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنه تمت إعادة فتح طريق الأوتوستراد الساحلي في الجية، بعد حضور عناصر من الجيش اللبناني؛ حيث يشهد الطريق على مسربي الأوتوستراد حركة سير بالاتجاهين، بينما تراجع الشبان المحتجون إلى جانب الطريق؛ لتسهيل حركة المرور. وملأ وجود مكثف للجيش مناطق في العاصمة بيروت، مع سريان الغضب؛ بسبب التراجع الاقتصادي للبلاد.

وفيما حرب المواقف والتصريحات بين السياسيين تستمر في التصعيد، يصرخ الشعب في حال من الهستيريا في الشارع ويئن ويلعن السياسيين ويقطع الطرق في مختلف المناطق، خصوصاً مع اقتراب سعر صرف الدولار من 11 ألف ليرة، وتوقف منصات خاصة بتحديد سعره عن العمل؛ نتيجة ارتفاعه المستمر بشكل جنوني.

انفجار وشيك

في غضون ذلك، حذر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، من انفجار اجتماعي وشيك في لبنان على وقع الانهيار الاقتصادي المتفاقم وتردي الأوضاع المعيشية بصورة كبيرة، مشيرين إلى أن «ثورة جياع بدأت بوادرها تلوح في الأفق».

وقال بطريرك الموارنة، في كلمة له خلال قداس عظة أمس الأحد، إن اللبنانيين نزلوا إلى الشوارع؛ للاحتجاج بعد انهيار في سعر صرف العملة الوطنية.