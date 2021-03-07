شكرا لقرائتكم خبر عن عراق ما بعد الزيارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يفترض بجميع السياسيين العراقيين أن يعملوا على بناء عراق جديد، لا علاقة له بكل ما حدث في عراق ما بعد 2003، وحتى يوم الجمعة الماضي الذي شهد زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس إلى العراق في زيارة تاريخية غير مسبوقة، حيث حرص الجميع على توفير كل السبل الممكنة لهذه الزيارة المباركة التي رحب بها جميع العراقيين، ووضعت العراق تحت أنظار العالم، وكأنه قد شهد حدثاً عالمياً يترقبه أبناء المعمورة بشغف.

زيارة البابا، كانت خير كاشف لوضع البنى التحتية في هذا البلد، إذ ظهر الخراب بشكل واضح جداً أمام العالم، برغم محاولة الحكومة الاتحادية، وكذلك الحكومات المحلية في بغداد والنجف وذي قار ونينوى، تصليح جزء يسير من هذا الخراب عبر عمليات ترقيعية سواء عبر إكساء الشوارع بمادة الأسفلت أو من خلال تزيينها، لإيهام الناس بوجود جمالية فيها، في حين تعاني أغلب المدن من تردي الخدمات، حتى باتت لا تصلح للعيش قياساً بمدن دول أخرى.

وهذه الزيارة يفترض أن تشجع العالم على المساهمة في إعادة إعمار العراق، لأن خطاب البابا قد ركز على هذا الأمر، وبالتالي، فإن الفرصة باتت سانحة أمام الحكومة العراقية وكذلك الحكومات المحلية في المحافظات لاستثمار هذه الزيارة خير استثمار، والانطلاق في إعادة إعمار البلاد من الخراب الذي لحق بها نتيجة الحروب والاحتلال والإرهاب والفساد المالي والإداري، فضلاً عن نظام «المحاصصة» الذي يتهم دائماً بأنه السبب الرئيسي في تدمير البلد.

ويجب أن تعقب هذه الزيارة دعوة من قبل الرئاسات العراقية الثلاث إلى جميع الكتل السياسية والمرجعيات الدينية للاتفاق على استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة إعمار البلد من جميع النواحي، لا سيما من الناحية السياسية، لأن بقاء النظام السياسي الحالي على ذات المنوال المعتمد الآن، يعني توجه البلاد إلى الضياع التام، لأن استراتيجية النظام السياسي الراهن لم تفلح في عملها، وبالتالي يجب البحث عن استراتيجية أخرى تساعد البلاد على نفض غبار السنوات العجاف، والانطلاق من جديد في بناء عملية سياسية جديدة ترفض الفاسدين، كما ترفض كل سياسي يكون ولاؤه إلى غير العراق.

عراق ما بعد زيارة البابا يجب أن يبدأ تأسيسه من الآن، لأن هذه الزيارة كشفت للجميع أن أبناء الشعب العراقي بكل مكوناتهم يحبون بلدهم ويفرحون له في حال حقق أي منجز بمختلف المجالات، كذلك بيّنت الزيارة ألاّ خلاف بين المواطنين العراقيين، بل الخلافات الحاصلة تعود إلى تضارب مصالح الكتل والأحزاب السياسية، وتحاول تلك الكتل والأحزاب زج أبناء الشعب العراقي في الخلافات التي تحصل بينها. قد تكون زيارة البابا إلى العراق فاتحة خير على البلاد وسكانها، لأنها تمثل آخر فرصة حقيقية أمام النظام السياسي الحالي ويجب أن تستغل.