شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الموصل يروون للبابا قصص وحشية «داعش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روى سكان مسلمون ومسيحيون في مدينة الموصل العراقية، أمس الأحد، للبابا فرنسيس معاناتهم تحت الحكم الوحشي لتنظيم «داعش»، وبارك البابا عزمهم على النهوض من وسط الرماد، وقال لهم إن «الأخوة أقوى من قتل الإخوة».

وزار البابا فرنسيس، في إطار زيارته التاريخية للعراق، الموصل بهدف الدعوة لتضميد الجراح الطائفية، وللصلاة من أجل من فقدوا أرواحهم من جميع الأديان. وسار البابا (84 عاماً) على مقربة من أطلال بيوت مهدمة وكنائس إلى أن وصل إلى ساحة كانت يوماً قلباً نابضاً للمدينة القديمة هناك. وجلس محاطاً بأنقاض المباني وبقايا الدرجات الخرسانية والكنائس العتيقة المهدمة، وهي مبان معظمها في حالة لا تسمح بالدخول إليها؛ لخطورتها. وقال المطران نجيب ميخائيل رئيس أساقفة أبرشية الموصل وعقرة الكلدانية للبابا «معاً نقول لا للتطرف. لا للطائفية.. ولا للفساد». وصلى البابا، الذي بدا عليه التأثر بحجم الدمار المحيط به، لكل من فقدوا أرواحهم في الموصل. وقال: «إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، مهد الحضارات، قد تعرضت لمثل هذه العاصفة اللاإنسانية التي دمرت دور العبادة القديمة، والآلاف من الناس، من مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وغيرهم».

وقد عانت الطائفة المسيحية العراقية، وهي من بين الأقدم في العالم، بشكل خاص من سنوات الصراع، وأصبح تعداد أفرادها نحو 300 ألف انخفاضاً من نحو 1.5 مليون قبل الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وما تلاه من عنف وحشي من المتطرفين.

وروى الأب رائد عادل كلو مسؤول كنائس الموصل للسريان الكاثوليك وراعي كنيسة البشارة التي دمرت في الموصل كيف نزح في 2014 مع نحو 500 أسرة مسيحية، بينما لم يبق الآن سوى أقل من 70 أسرة. وقال: غادرت المدينة في 2014 مع رعية مكونة من نحو 500 عائلة مسيحية هاجرت معظمها إلى خارج القطر، والبقية الباقية تخاف من العودة والذين يسكنون المدينة اليوم من المسيحيين لا يتجاوزون ال70 عائلة.

وتابع قائلاً: لكني اليوم أسكن مع مليوني مسلم ينادوني «أبونا رائد»، أعيش رسالتي معهم وأعمل مع مجلس أسر وعوائل الموصل من أجل تعزيز رسالة التعايش السلمي. وحث قتيبة الآغا وهو عضو مسلم يرأس مجلس أسر وعوائل الموصل الاجتماعي الثقافي، المسيحين الذي فروا على العودة إلى مدينتهم وأملاكهم وأعمالهم. (وكالات)