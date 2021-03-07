شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي» الليبي: الأمم المتحدة تنفي مزاعم الفساد بملتقى جنيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”- وكالات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الأمم المتحدة نفت وجود تقارير عن شبهة فساد في ملتقى جنيف الذي اختتم أعماله الشهر الماضي، فيما أكملت مدينة سرت، أمس الأحد، استعداداتها لاحتضان اجتماعات مجلس النوّاب، اليوم الاثنين، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن الأخير، ونائبيه، التقوا، أمس الأحد، في طرابلس الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينجا، الذي نفى وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف.

من جهة أخرى، أكملت سرت، أمس ، استعداداتها لاحتضان اجتماعات البرلمان ، اليوم الاثنين، لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية ، بأن وحدات تابعة للأمن بدأت بالانتشار في كافة التقاطعات ومداخل المدينة من أجل تأمينها.

ووصل عدد من أعضاء البرلمان، أمس، إلى المدينة، على رأسهم رئيسه عقيلة صالح.

كوبيش يحذر

بدوره أكد المبعوث الأممي يان كوبيش، أهمية عقد جلسة البرلمان،اليوم .وقال، إن هذه الجلسة هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها،ويجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة،حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.

إلى ذلك، دعا سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال استقباله، أمس، يان كوبيتش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي في ليبيا،عبر عقد اجتماع البرلمان،لمناقشة تشكيل الحكومة،انتهاء بعقد الانتخابات، وفق قواعد دستورية في موعدها أواخر العام الجاري .

وشدد شكري على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار، خاصة في ما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلاً عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية ، أو تُكرِّس الانقسام الليبي.

العلاقات مع السعودية

في الأثناء، ثمّن رئيس الحكومةعبدالحميد الدبيبة، الدعم السعودي لليبيا، مؤكداً أن السعودية من أهم دول المنطقة. وقال الدبيبة،عبر «تويتر»: بمناسبة تكليفي برئاسة الحكومة، استلمتُ برقيتي تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الدبيبة إلى أنه يتطلع لعلاقات متميزة مع الرياض، وفق أواصر الأخوّة.