شكرا لقرائتكم خبر عن مودي يشارك في تجمع انتخابي لدعم حزبه في انتخابات محلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كالكوتا - (أ ف ب)

احتشد نحو 800 ألف شخص، الأحد، للمشاركة في تجمع انتخابي حضره رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يسعى لفوز حزبه على معارض شرس له خلال اقتراع محلي. ويسعى حزب مودي القومي الهندوسي الحاكم لتوسعة نفوذه على مستوى الولايات، ويستهدف ولاية البنغال الغربية التي يحكمها رئيس الوزراء صاحب الشعبية الكبيرة، ماماتا بانيرجي، منذ عقد. وبقيت هذه الولاية التي تضم أكثر من 90 مليون نسمة، من بينهم 73 مليوناً لهم حق التصويت في الانتخابات التي تبدأ أولى مراحلها في 27 مارس/ آذار، عصية على الحزب الحاكم خلال السنوات الأخيرة.

وقال مودي أمام الحشد في ساحة بريجاد باراد في كالكوتا التي يمكن أن تتسع لمليون شخص: «السنوات الخمس والعشرون المقبلة من التنمية مهمة للغاية للبنغال الغربية. نريد منها أن تقود الهند حينما نحتفل بالذكرى المئة للاستقلال». وحمل أنصار مودي صوراً ضخمة له، فيما شاهد المئات التجمع من أسطح المنازل العالية المحيطة بالمكان.

وأضاف: «حكومتنا (المحلية) ستعمل على إعادة ثقة الناس بأنظمة الحكومة والشرطة والإدارة.. نحن هنا للتغيير. تغيير يجلب ازدهاراً اقتصادياً ووظائف وتنمية لكل قطاعات المجتمع». وقال الحزب القومي الهندوسي ووسائل إعلام محلية إنّ 500 إلى 800 ألف شخص حضروا التجمع الانتخابي. ولا يزال بانيرجي البالغ 66 عاماً، يحظى بشعبية، لكنّ ثمة إشارات متزايدة على عدم التصويت له مجدداً في أوساط الناخبين، كما أنّ بعض حلفائه اعلنوا دعمهم لحزب مودي.