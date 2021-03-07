شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يلتقي والد الطفل ايلان كردي.. رمز مأساة المهاجرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ختام القداس الذي أحياه في أربيل في اليوم الأخير من زيارته العراق، قابل البابا فرنسيس عبدالله كردي، والد الطفل السوري الكردي ايلان كردي الذي توفي غرقاً أثناء محاولة عائلته الهرب إلى أوروبا، وباتت صورته رمزاً لأزمة اللاجئين في عام 2015. وأفاد المكتب الإعلامي في الفاتيكان في بيان بأن البابا «أجرى لقاء مطولاً مع الرجل»، مصغياً إلى «آلامه لفقدانه عائلته»، ومعرباً عن تعاطفه «العميق» مع معاناة هذا الرجل. وفي عام 2015، استقبلت أوروبا أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر. وأثارت حينها صور مهاجرين يعبرون أوروبا وصورة جثة الطفل ايلان كردي على شاطئ تركي تعاطفاً كبيراً، لكنها أجّجت أيضاً الجدل بشأن سياسات أوروبا في استقبال المهاجرين واللاجئين. في المقابل، أعرب كردي عن «امتنانه» لكلمات البابا ولتضامنه مع «مأساته ومأساة جميع المهاجرين» الذين يحاولون الفرار من بلادهم هرباً من الحروب وبحثاً عن «السلام والأمان»، وفق البيان. وغرق ايلان الذي كان في الثالثة والمتحدّر من عين العرب في شمال سوريا مع شقيقه ووالدته فيما كانوا بعرض بحر إيجه على متن قارب مطاط. وفيما كانت العائلة تحلم بالاستقرار في كندا، انتهى الأمر بالناجي الوحيد منها، الوالد عبدالله، بالسكن في أربيل. (أ ف ب)