شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر تعزيزات لميليشيات الحوثي في مأرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: واس

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني اليمني، الأحد، قصفاً مركّزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة، غربي محافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن طيران التحالف دمّر تجمعاً لأطقم كانت تحمل تعزيزات لميليشيات الحوثي أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، فيما دمّر بغارة أخرى مدفعاً عيار 23، إضافة إلى مصرع مجموعة من عناصر الميليشيات كانت بجواره.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تجمعات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة في الجبهة نفسها، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.