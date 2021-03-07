شكرا لقرائتكم خبر عن «بادري» تعلم الشابات تطوير سِيرهنّ المهنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع «لينكد إن» في التاسع من مارس/ آذار الجاري ورشة عمل عن بعد بعنوان «طوّري ملفك الشخصي».

وتركز الورشة التي تقدمها المدربة مهاك مخيجاني، مدير حلول العملاء في «لينكد إن»، على تطوير معارف ومهارات المشاركات لتمكينهن من تنسيق ملفاتهن الشخصية التي تتيح لهن إيجاد فرصة عمل مناسبة وتعزيز حضورهن في الحياة العملية.