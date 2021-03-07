شكرا لقرائتكم خبر عن 598 ألف أسرة في دبي بنمو 3.4% في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع عدد الأسر المعيشية التي تسكن في دبي 3.4% خلال العام الماضي 2020 ليصل الإجمالي إلى 598.87 ألف أسرة مقارنة مع العام الذي سبقه والذي بلغ فيه 579.12 الف أسرة بحسب بيانات حديثة صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

وارتفع عدد أفراد الأسر 1.6 % الى 2.595 مليون نسمة مقارنة مع 2.554 مليون نسمة في 2019، وبذلك يحافظ متوسط حجم الأسر المعيشية في الإمارة على المستويات ذاتها المسجلة للعامين الماضيين وبواقع 4.4 فرد لكل أسرة.

وارتفع إجمالي التجمعات السكانية 3% ليبلغ عددها 2346 تجمعا سكانياً مقارنة مع 2275 تجمعاً سكانياً في 2019، ووصل إجمالي عدد سكان التجمعات السكانية في 2020 الى 816 الف نسمة مقارنة مع 801 الف نسمة في 2019.

وبلغ عدد الأسر المعيشية والتجمعات السكانية إلى 601.2 ألف نسمة وتجمع سكاني مقارنة مع 581.4 ألف نسمة وتجمع سكاني في 2019، ووصل عدد الأفراد إلى 3.4 مليون نسمة مقارنة مع 3.355 مليون نسمة في 2019، وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية والتجمعات السكانية 5.7 مقارنة مع 5.8 فرد وتجمع سكاني في 2019.