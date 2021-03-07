شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش كلباء الجديد.. مقصــد الســياح والـــزوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: محمد الوسيلة

بات كورنيش مدينة كلباء منصة ترفيهية بتصميمه البديع، وقدم إضافة حقيقية للوجهات السياحية بالدولة، وبات بمرافقه ومكوناته مقصداً لافتاً للسياح والزوار من مختلف الوجهات الداخلية والخارجية بعد أن تم تنفيذه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويعد كورنيش كلباء الذي يطل على المحيط الهندي عند خليج عمان من أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي نفذتها حكومة الشارقة ضمن مشروع المبادرات التي أمر صاحب السمو حاكم الشارقة، بتنفيذها في مدينة كلباء، ضمن حزمة متنوعة من المشاريع التنموية الحيوية التي أعادت تشكيل المستقبل بمدن إمارة الشارقة بالمنطقة الشرقية.

وبعد افتتاح مرافقه أمام المرتادين أصبح كورنيش كلباء أحدث الوجهات السياحية والبيئية في المدينة حيث يمتد على طول 9.5 كلم، بعد أن تم رفده بكافة الخدمات والتسهيلات وسيضم مجموعة من المطاعم والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومتنزهات خضراء ومساحات مخصصة للعب الأطفال وأخرى ملاعب للكبار.