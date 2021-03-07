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أحمد موسى يطالب مجلس النواب بإسقاط الجنسية عن هؤلاء!

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الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد موسي، رسالة لمجلس النواب المصري، قائلا:" لماذا لم يعدل مجلس النواب القانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين الهاربين خارج مصر؟.

وأردف موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أهم تشريع من الممكن أن يأخذه مجلس النواب هو سن تشريع يسقط الجنسية عن الهاربين خارج مصر".

واردف:" قطر وتركيا مبسوطين خليهم هناك يشربوهم مصر مش عاوزهم ويجب إسقاط  الجنسية عنهم". حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وأكمل:" كل من إنتمي لتنظيم إرهابي وحرض ضد الدولة المصرية يجب إسقاط جنسيتها حتي يتم تعريتهم تماما".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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