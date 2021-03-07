أحمد موسى يطالب مجلس النواب بإسقاط الجنسية عن هؤلاء!

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد موسي، رسالة لمجلس النواب المصري، قائلا:" لماذا لم يعدل مجلس النواب القانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين الهاربين خارج مصر؟.

وأردف موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أهم تشريع من الممكن أن يأخذه مجلس النواب هو سن تشريع يسقط الجنسية عن الهاربين خارج مصر".

واردف:" قطر وتركيا مبسوطين خليهم هناك يشربوهم مصر مش عاوزهم ويجب إسقاط الجنسية عنهم". حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وأكمل:" كل من إنتمي لتنظيم إرهابي وحرض ضد الدولة المصرية يجب إسقاط جنسيتها حتي يتم تعريتهم تماما".