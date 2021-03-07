وسط إجراءات أمنية مشددة.. وضع كنوز توت عنخ آمون في فتارين المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأ الأثريون والمرممون في وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، في وضع أوائل القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آمون بفتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها، بالمتحف المصري الكبير وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تفقد عدد من قيادات الوزارة، التمثال الثاني للملك رمسيس الثاني بالمتحف والموجود بفناء مدخل الهرم الزجاجي به والذي تم ترميمه وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة منه وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه في هذا المكان.

جدير بالذكر أن التمثال الثاني للملك رمسيس الثاني الموجود بالمتحف المصري الكبير، يبلغ ارتفاعه حوالي 8 أمتار ووزنه حوالي 30 طنًا، وكان مقسمًا إلى 5 قطع منذ أن تم اكتشافه من مئات السنين.

ويمثل هذا التمثال الملك رمسيس الثاني واقفًا مقدمًا قدمه اليسرى عن اليمنى، ويمسك في يدية بعض اللفائف ويرتدي النقبة الملكية القصيرة ذات الطيات والثنيات، ويرتدي التمثال حزام حول خصره مُزين بزخارف ويحمل اسم الملك وخلف التمثال دعامة خلفية منقوش عليها مجموعة من النصوص الهيروغليفية.