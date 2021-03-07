"عقوبة سائق حادث الكريمات وبراءة رجل الأعمال ياسين عجلان".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

مصادر: إخلاء سبيل صحفيين في قضايا الانضمام لجماعة إرهابية

أكدت مصادر قضائية، أن تم الإفراج عن الصحفيين "إسلام الكحلي، حسن القباني ومصطفى صقر" في الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

النقض: براءة رجال الأعمال ياسين عجلان في اتهامه بالاستيلاء على المال العام

برأت محكمة النقض، رجل الأعمال ياسين عجلان - متوفى في حادث- في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 2 مليار و400 مليون جنيه.

4 أبريل.. النطق بالحكم في الطعن على براءة 8 من قوة شرطة الهرم من تهمة تعذيب مواطن

قررت محكمة النقض، مد أجل النطق بالحكم في الطعن على براءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم، إلى 4 أبريل المقبل.

الداخلية: ضبط 141 قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

خريطة بالتحويلات.. الجيزة: غلق مطلع الدائري للقادمين من أحمد عرابي باتجاه المريوطية

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادمين من شارع أحمد عرابي باتجاه المريوطية وذلك لمدة يومين ابتداء من صباح الاثنين الموافق 8/3/2021 حتى صباح الثلاثاء 9/3/2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.

قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟

أمرت النيابة العامة بحبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيق، فما العقوبة المتوقعة على السائق إذا تمت إحالته للمحاكمة.

الداخلية تُكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة

كرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة؛ تقديرا للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على مستوى الجمهورية.