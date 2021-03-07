مقتل 3 صيادين فلسطينيين في انفجار مجهول

أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل 3 صيادين كانوا على متن قارب صيد في البحر الأبيض المتوسط، قبالة «خان يونس» جنوب قطاع غزة، في انفجار لم تعرف أسبابه بعد. وقال أطباء بمستشفى «ناصر» في «خان يونس» إن 3 جثث لصيادين وصلت إلى المستشفى الأحد. من جهته، أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، «استشهاد 3 صيادين في بحر خان يونس جنوب القطاع». وقال «عياش» إنهم «قضوا إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على قاربهم». وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة رسمية فلسطينية بعد أي تفاصيل إضافية عن الحادث، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة «حماس»، إياد البزم، أن «الوزارة تحقق في حادثة استشهاد 3 صيادين». من ناحيته، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، عدم مسؤولية الدولة العبرية عن الحادثة. وقال بيان للمتحدث باسم الجيش: «نوضح أن قوات جيش الدفاع لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم، وتشير المعطيات لدينا إلى أن سبب الانفجار داخلي». يعيش في قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا، برا وبحرا وجوا، منذ نحو 14 عاما، نحو مليوني شخص، قرابة ثلثيهم من اللاجئين.



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