البابا يوجه الشكر للنساء العراقيات لمواجهة الحروب

وجه البابا فرنسيس، كلمة إلى النساء العراقيات، شكرهن فيها على تضحياتهن وشجاعتهن في مواجهة الحروب والمصاعب التي تعرضت لها البلاد. وقال البابا خلال زيارته بلدة قرقوش في محافظة نينوى: «أود أن أشكر من كل قلبي كل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة، على الرغم من الانتهاكات التي يتعرضن لها والجراحات التي تصيبهن». وأضاف: «لتحترم النساء وليمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام، ويمنحن الفرص».

حيث ارتكب تنظيم داعش فظائع ضد جميع الطوائف، بما في ذلك المسلمين، خلال فترة حكمه التي استمرت ثلاث سنوات في معظم أنحاء شمال وغرب العراق وأصبحت الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، العمود الفقري البيروقراطي والمالي لتنظيم داعش. وقد استغرق الأمر تسعة أشهر معركة شرسة لتحرير المدينة أخيرا في يوليو 2017. قتل ما بين 9000 و 11000 مدني، وفقا لتحقيق أجرته وكالة الأسوشييتد برس في ذلك الوقت، وتركت الحرب مساحة من الدمار. لقد تُرك العديد من العراقيين لوحدهم لإعادة البناء وسط أزمة مالية استمرت لسنوات.