محاكمة قاتل جورج فلويد

ففي 25 مايو، ضغط الشرطي الأبيض بركبته على عنق جورج فلويد الممدد أرضا على بطنه مكبّل اليدين، على مدى تسع دقائق طويلة لم يأبه خلالها لتوسّل الأربعيني الأسود ونداءاته المتكررة «لا يمكنني التنفّس»، وواصل الضغط حتى بعدما دخل في غيبوبة. وأثار فيديو وفاة فلويد الذي صورته فتاة، كانت تمر في الشارع وأعيد بثّه على الإنترنت، صدمة ترددت أصداؤها في العالم.
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