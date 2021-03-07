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بريطانيا تسجل “صفر” وفيات بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:22 مساءً - منذ 32 دقيقة

تراجع إصابات في بريطانيا

أعلنت بريطانيا، الأحد، عدم تسجيل حالات وفاة بين من ثبتت إيجابية إصاباتهم بـ”كوفيد-19″ قبل 28 يوماً، مقابل 158 حالة في اليوم السابق.

وقالت إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ارتفع إلى 22.2 مليون، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وسجلت بريطانيا 5177 حالة إصابة بالفيروس، الأحد، نزولاً من 6040 في اليوم السابق.

وكان عدد الإصابات الجديدة قد تراجع في الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ بفضل برنامج التطعيمات.

ويسري في بريطانيا منذ بداية كانون ثان/يناير الماضي إغلاق يتضمن قيودا واسعة النطاق على التجول والمخالطات.

وقال إيان داياموند، رئيس مكتب الإحصاء (أو إن إس) لمحطة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن التدابير حالفها النجاح لكنه أشار إلى أن البلاد لم تتجاوز المرحلة الأسوأ بعد.

ومن المنتظر إعادة فتح المدارس في إنجلترا، أكبر الأقاليم البريطانية، اعتبارا من غد الإثنين وسوف يخضع كل فرد في العائلات التي لها أطفال في المدارس لاختبارين سريعين للكشف عن كورونا كل أسبوع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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