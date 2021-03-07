أوليفييه داسو.. مقتل عملاق الصناعة الفرنسية في تحطم مروحيته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد نقلا عن مصادر برلمانية وقضائية إن الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية.

وكان أوليفييه وهو نجل الصناعي سيرج داسو، نائباً لرئيس الجمهورية منذ عام 2002، ومن أشهر السياسيين والاقتصاديين في فرنسا.

وأشاد رئيس الجمهورية ، إيمانويل ماكرون، بداسو على تويتر، حيث أعرب عن أسفه لموت “نقيب صناعة ونائب ومنتخب محلي وقائد احتياطي في جيش الجو” الذي “لم يسبق له مثيل”. وأضاف “توقفت عن خدمة بلادنا ، لتعزيز قوتها “.