لردع العدوان وطمأنة الحلفاء.. قاذفتان أمريكيتان فوق الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز “بي-52 ستراتوفورتريس” تابعتين له، نفذتا “دورية جوية متعددة الجنسيات” في أجواء الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن هذه الدورية الجوية نفذت بهدف “ردع العدوان وطمأنة الحلفاء والشركاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة”.

وأشارت القيادة إلى أن طائرات تابعة لعدة دول شريكة، منها إسرائيل والسعودية وقطر، رافقت القاذفتين خلال الدورية، بالإضافة إلى مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ولفت البيان إلى أن هذه الدورية تعد رابع انتشار للقاذفات في الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري.