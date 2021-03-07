إدارة حسنية أكادير تختار حكم لتعويض المدرب شبيل

جدة - عبدالحي حسين - أكد مصدر خاص قريب من فريق حسنية أكادير لكرة القدم، لـ “اليوم24” أن إدارة الفريق السوسي تعاقدت مع المدرب رضا حكم، لقيادة سفينة الغزالة السوسية، فيما تبقى من الموسم.

وأضاف المصدر ذاته، أن رضا حكم سيقود الحسنية بمساعدة عادل المسكيني، وحمو موحال، فيما أنيطت مهمة الإدارة التقنية لمصطفى أوشريف.

وشدد المصدر ذاته علی أن فك الارتباط مع المدرب التونسي منير شبيل، جاء بعد حصول هذا الأخير على مبلغ 60 مليون سنتيم، كراتب الأشهر المتبقية من العقد، ورواتب عالقة.

جدير بالذكر، أن إدارة حسنية أكادير أعلنت عبر بلاغ رسمي لها، أنها فكت ارتباطها بالمدرب منير شبيل، متمنية له مسارا موفقا في مسيرته التدريبية.