صامد غيلان لـ”اليوم 24″: برنامجي يتيح الفرصة لكل المبدعين.. ولا مشكلة لدينا مع الشعب الجزائري – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال الإعلامي، صامد غيلان، إن برنامجه “بوب آب”، الذي يقدمه رفقة زميلته، ابتسام الكتبي، على القناة الثانية، يتيح الفرصة لكل المبدعين في مختلف المجالات.

وتحدث صامد غيلان لـ”اليوم 24” عن اعتزازه بتجربة برنامجه، الذي يقف خلفه فريق عمل، يبذل جهدا كبيرا في إعداده.

وعبر صامد عن إعجابه بموجة الراب في المغرب، واعتبره صوت من لا صوت له، وقال إنه فن راقي، على الرغم من أنه من فنون الشارع.

وعلق صامد غيلان على الهجوم، الذي تعرض له المغرب من طرف الإعلام الجزائري، معتبرا أن مستواه ذنيء، لكنه، في المقابل، أكد أن لا مشكلة للمغاربة مع الشعب الجزائري.