مع استمرار الاغلاق.. صندوق الضمان الاجتماعي يعوض العاملين في القاعات الرياضية

جدة - عبدالحي حسين - أخبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة أرباب القاعات الخاصة، المخصصة للرياضة، التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة كما هي منصوص عليها في القانون، أنهم بإمكانهم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال فبراير 2020.

وأشار المصدر نفسه إلى أن التعويض المذكور، الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19، المحدث بتعليمات ملكية، يهم الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 ماي 2021.

ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، كافة أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة، التي تستوفي الشروط المشار إليها، في دليل استعمال بوابة covid19.cnss.ma، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، أن يصرحوا بالتصريح بهم من خلالها، ابتداء من اليوم إلى غاية 15 من هذا الشهر، بالنسبة إلى الفترة الممتدة من شهر يوليوز 2020 إلى غاية شهر يناير 2021.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أنه فيما يتعلق بشهري فبراير، ومارس 2021، فإن التصريح عبر البوابة سيمتد حتى 20 مارس 2021، وبالنسبة إلى شهري أبريل، وماي 2021، فإن التصريح عبر البوابة سيبتدئ من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر المالي.

ولشرح كيفية استعمال البوابة، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شريطا مصورا، ودليلا توضيحيا يمكن تصفحها عبر الموقع الرسمي للصندوق، أو عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعند الاقتضاء يمكن ربط الاتصال “بألو الضمان” على الأرقام التالية: 080203333، أو 0802007200.