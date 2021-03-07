التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بكورونا.. أغلب الحالات سجلت في جهات الدارالبيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة والشرق

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في المغرب، خلال الـ24 ساعة الماضية، التوزيع الجغرافي لحالات الإصابات الجديدة بكورونا، التي وصلت إلى 249 حالة.

وسجلت في جهة الدارالبيضاء – سطات 145 حالة جديدة، منها 116 حالة في الدارالبيضاء الكبرى، فيما سجلت جهة الرباط – سلا – القنيطرة، 22 حالة، منها 8 حالات في سلا.

وفي جهة الشرق سجلت 20 حالة، منها 17 حالة في وجدة، وجهة بني ملال- خنيفرة 13 حالة، 7 منها في أزيلال.

وفي جهة مراكش – أسفي سجلت 13 حالة، تليها جهة سوس – ماسة بـ10 حالات، ثم جهة العيون الساقية الحمراء بـ7 حالات، وجهة الداخلة وادي الذهب بـ6 حالات، والعدد ذاته في جهتي كلميم – واد نون، وطنجة – تطوان – الحسيمة، فيما سجلت حالة واحدة جديدة في جهة درعة – تافيلالت.

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