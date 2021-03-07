المغرب يسجل 249 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما رصدت321 حالة شفاء، و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى486233 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس العام الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1337.4 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ0.7 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 472240 حالة، بمعدل تعاف يناهز97.1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8682 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.