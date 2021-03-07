اخبار العالم

تسجيل 24 حالة وفاة و3359إصابة جديدة بكورونا بالعراق

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 24 حالة وفاة و3359إصابة جديدة بكورونا بالعراق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد عن تسجيل 24 حالة وفاة و3359إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته أن أجمالي عدد الوفيات وصل الى13الفا و572 حالة بعد تسجيل الحالات الـ24الجديدة.

وأوضح البيان أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 3359حالة ليرتفع أجمالي عدد الإصابات إلى 726الفا و548اصابة.

وتابع أنه تم تسجيل 3509 حالة شفاء جديدة ليرتفع أجمالي عدد حالات الشفاء إلى 660 الفاو541 حالة شفاء.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا