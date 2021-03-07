زيارة البابا.. بارقة أمل لمسيحيي العراق تمحو آثار داعش والطائفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشكل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق بارقة أمل للطائفة المسيحية وتخفيف الآلام التي عاشتها تلك الطائفة تحت حكم داعش.

ووفقا لتقرير لوكالة "أسوشيتد برس" فإن زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، تحظى بأهمية خاصة لدى المسيحيين، الذين دائما ما يشكون من أن هذه الأقلية مهددة بالانقراض، وشكاواهم من المعاناة من التمييز، في البلاد التي دمرتها الحروب والصراعات.

في تجمع حافل مع الرئيس برهم صالح في قصر داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، قال البابا فرنسيس إن المسيحيين والأقليات الأخرى في العراق يستحقون نفس الحقوق والحماية التي تتمتع بها الأغلبية الشيعية.

وقال: "إن التنوع الديني والثقافي والعرقي الذي كان سمة مميزة للمجتمع العراقي لآلاف السنين هو مورد ثمين يمكن الاعتماد عليه، وليس عقبة يجب القضاء عليها. العراق اليوم مدعو لأن يظهر للجميع، وخاصة في الشرق الأوسط، أن التنوع، بدلاً من إثارة الصراع، يجب أن يؤدي إلى تعاون متناغم في حياة المجتمع".





أطلق البابا في العراق دعوته للتسامح في بلد غني بالتنوع العرقي والديني ولكنه يعاني من صدمة شديدة بسبب الكراهية. منذ الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين، شهدت البلاد عنفًا طائفيًا شرسًا بين الشيعة والسنة، واشتباكات وتوترات بين العرب والأكراد، وفظائع مسلحة ضد الأقليات مثل المسيحيين والإيزيديين.

المسيحيون القلائل الذين ما زالوا يعيشون في العراق يشعرون بانعدام الثقة ويواجهون تمييزًا كان قائما قبل داعش بزمن طويل.

ينتمي مسيحيو العراق، الذين يعود وجودهم هنا إلى زمن المسيح تقريبًا، إلى عدد من الطوائف، أكبرها الكلدان الكاثوليك، إلى جانب السريان الكاثوليك والآشوريين والعديد من الكنائس الأرثوذكسية.

وكانوا يشكلون ذات يوم أقلية كبيرة في العراق تقدر بنحو 1.4 مليون. لكن أعدادهم بدأت في الانخفاض وسط الاضطرابات التي أعقبت عام 2003 عندما استهدف المتطرفون المسيحيين في كثير من الأحيان.





وتلقى المسيحيون في العراق ضربة موجعة عندما اجتاح تنظيم داعش في 2014 شمال العراق ، بما في ذلك البلدات المسيحية التقليدية في سهول نينوى، ما دفع السكان على الفرار إلى المنطقة الكردية المجاورة أو أبعد من ذلك.

قلة منهم عادوا - حيث تشير التقديرات إلى أن هناك أقل من 300 ألف مسيحي ما زالوا في العراق والعديد منهم ما زالوا نازحين من ديارهم.

أما أولئك الذين عادوا وجدوا منازل وكنائس مدمرة. ويشعر الكثيرون بالترهيب من قبل المليشيات الشيعية التي تسيطر على بعض المناطق.

بالنسبة لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي غالبًا ما سافر إلى الأماكن التي يمثل فيها المسيحيون أقلية مضطهدة ، فإن مسيحيي العراق هم مثال التضحية، التي طالما أعجب بها منذ أن كان شابًا يسعى لأن يكون مبشرًا في آسيا.

وفي حديثه إلى المصلين، حث البابا المسيحيين على البقاء في العراق لضمان استمرار مجتمعه الكاثوليكي، وإثراء حياة المجتمع ككل.