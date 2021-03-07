دعم دولي لمنح الثقة للحكومة الليبية بجلسة سرت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت البعثة الأممية في ليبيا أهمية عقد جلسة مجلس النواب، غداً الإثنين، بنصاب كامل لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، إن هذه الجلسة مهمة لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف كوبيش، في بيان له اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "جلسة منح الثقة خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها".

وأشار إلى أنه يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.

أمريكا وألمانيا



في السياق ذاته، أعلنت السفارة الأمريكية تأييدها لرسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول أهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم 8 مارس في سرت

وشددت السفارة في تغريده لها على تويتر، الأحد، على أهمية عقد الجلسة واستكمال خارطة الطريق في ليبيا.

من جانبه قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أن أمام مجلس النواب غدًا فرصة فريدة لتأييد الحكومة المؤقتة وبالتالي إعادة توحيد البلاد مرة أخرى.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر"، أن ذلك يأتي بعد عام نتيجة مؤتمر برلين العام الماضي واتفاق الزعماء على الحد من التدخل الأجنبي ودعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون.

وواصل أعضاء البرلمان توافدهم على سرت كما وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى المدينة، بينما شهد مطار القرضابية وصول 40 نائب قادمين من مطار معتيقية بطرابلس غرب ليبيا.





ووصل مساء السبت، إلى مطار القرضابية بسرت، رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل والوفد المرافق له من ديوان مجلس النواب، إيذانًا بتشغيل المطار المتوقف منذ سنوات.

كان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أعلن الجمعة، تشكيلته الحكومية الجديدة التي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب الليبي، لاعتمادها، إلا أنه أحجم عن ذكر الأسماء التي رشحها لتولي الحقائب الوزارية، لتقليل فرص وضع العراقيل، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع عند الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية، بحسب خبراء ليبيين تحدثوا لـ"الخليج 365"، في وقت سابق.

وقال الدبيبة، إنه راعى في الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكافة المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين.

وأكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة أنه وضع في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.