موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. شاشة الأحلام وأول "تويتة" وهاتف "كربون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أوقفت شركة أبل إنتاج الحاسوب المكتبي الشهير iMac Pro، كما ستوقف الشركة عرض الجهاز على موقعها الرسمي بعد نفاد المخزون.

تستعد شركة هواوي لإطلاق خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها المسماة Petal Mail لملء الفراغ الذي تركه Gmail.

في أول حالة من نوعها، طرح مؤسس منصة تويتر أول تغريدة له منذ 15 عاما للبيع في مزايدة علنية.

بحسب دراسة حديثة فإن عدد الطائرات بدون طيار التي تحلق في ألمانيا تراجعت إلى 430 ألف طائرة. وكشفت عن المهام التي تقوم بها.

كشفت شركة شاومي النقاب عن التلفاز الذكي Redmi Smart TV Max الجديد.

بمجرد مسك الهاتف الذكي Carbon 1 Mk II الجديد يلاحظ المستخدم أنه خفيف للغاية، حتى عند وضعه في جيب البنطال لا يشعر المرء أنه يحمل شيئا.

قدمت أبل خدمة جديدة تم تصميمها لتجعل من السهل والسريع على مستخدمي iCloud نقل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة إلى صور Google.

لاستقطاب عشاق الألعاب، أطلقت شركة سامسونج موديلا جديدا من شاشتها Odyssey G9 بقُطر 49 بوصة.