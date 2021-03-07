شكرا لقرائتكم خبر مصر للمبعوث الأممي: أخرجوا المرتزقة من ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، على ضرورة استكمال المسار السياسي في ليبيا.

وأكد لدى لقائه أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاء بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ. «إن شكري استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا»، وأكد أن الوزير شدد على ضرورة التزام الأطراف كافة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تكرس الانقسام الليبي.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادي، الذي أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل بما يضمن المضي قدما في تسوية شاملة للأزمة الليبية.

من جانبه استعرض كوبيتش رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مثمنا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.