السودان يرتب لزيارة مدعية المحكمة الجنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق أمس، بوفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة فاكيسو موشوشوكو الذي يزور الخرطوم حاليا. وبحث اللقاء سبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير، والزيارة المرتقبة لمدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى ولايات دارفور غرب السودان خلال أبريل المقبل.



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