المرشح الرئاسي بالسنغال متهم بالاغتصاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلن ناشطون مناهضون للحكومة في السنغال عن ثلاثة أيام من الاحتجاجات على مستوى البلاد اعتبارا من اليوم، يواجه عثمان سونكو، الذي حل في المركز الثالث بالانتخابات الرئاسية عام 2019، تهما بالإخلال بالنظام والاغتصاب.

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