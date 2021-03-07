الحشد الشعبي العراقي يدمر موقعا لداعش

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وتكثف قوات الحشد الشعبي من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لعناصر داعش واستهداف أمن المواطنين ضمن مناطق شمالي بابل.
وما زالت مناطق في العراق تشهد نشاطا لعناصر من تنظيم داعش.
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