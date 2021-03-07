الحشد الشعبي العراقي يدمر موقعا لداعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثرت قوة من قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي العراقي أمس، على موقع لعناصر داعش في جرف النصر شمالي محافظة بابل (100 كلم) جنوب بغداد ووفقا لبيان للحشد، فقد نفذت قوة من اللواءين 47 و46 التابعة للقيادة عملية استباقية بناء على معلومات استخبارية دقيقة في منطقة العويسات بجرف النصر ما أسفر عن العثور على موقع لداعش وتم تدميره بشكل تام. وتكثف قوات الحشد الشعبي من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لعناصر داعش واستهداف أمن المواطنين ضمن مناطق شمالي بابل. وما زالت مناطق في العراق تشهد نشاطا لعناصر من تنظيم داعش.

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