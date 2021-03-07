35 أسيرة فلسطينية خلف القضبان الإسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نادي الأسير الفلسطيني «إن إسرائيل تعتقل في سجونها 35 أسيرة، بينهن 11 أما».

وذكر في بيان صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم «إن من بين الأسيرات 26 صدرت بحقهن أحكام لفترات متفاوتة أعلاها 16عاما»، وأوضح أن من بين الأسيرات ثلاث رهن الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد الاحتجاز من دون تقديم ملف اتهام.

وأكد أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في السجون.

وأشار إلى أن الأسيرات يواجهن منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا عزلا مضاعفا، جراء عدم انتظام الزيارات وعزلهن عن العالم الخارجي، كما يعانين ظروفا حياتية صعبة وضعفا في الرعاية الطبية.

وعلى صعيد متصل، استشهد أمس ثلاثة صيادين فلسطينيين في قصف استهدف مركبهم قبالة بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية في غزة، «إن زوارق الاحتلال استهدفت قاربا للصيادين، في بحر خان يونس جنوب القطاع بنيران أسلحتها الرشاشة مما أسفر عن استشهاد كل من: يحيى مصطفى اللحام، حمدي حجازي اللحام، زكريا حجازي اللحام، ونقلت المصادر عن لجنة توثيق الانتهاكات بحق صيادي غزة، تأكيدها باستشهاد 3 صيادين بقصف غرب مدينة خانيونس.

فلسطينيات في سجون إسرائيل:

35 أسيرة.

11 أما.

26 صدرت بحقهن أحكام.

3 رهن الاعتقال الإداري.