600 حقيبة شتوية سعودية للأسر النازحة في الضالع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 600 حقيبة شتوية للأسر النازحة والأكثر احتياجا في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 3.600 فرد، في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها. وقدم المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب، خدماته العلاجية المتنوعة لـ 2.391 مستفيدا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغ عدد المرضى الوافدين خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس الحالي، 1.047 مريضا، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصيدلية 648 فردا، وصرفت النظارات لـ 464 شخصا، وأجري الفحص المخبري لـ 56 مستفيدا، فيما أجريت 73 عملية جراحية.

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