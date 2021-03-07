ضربات التحالف الموجعة تكسر عظام الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شن غاراتها الجوية على مخازن الأسلحة الحوثية، وضربت بقوة لتكسير عظام الميليشيات الإرهابية التي واصلت في الأيام الماضية إرهابها تجاه المدنيين.

وتركزت الغارات على مواقع الميليشيات في قاعدة الصيانة العسكرية في منطقة النهضة، وطالت أماكن تجميع وتركيب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ومعسكرات في فج عطان جنوب صنعاء.

واعترفت الميليشيات باستهداف صنعاء بـ7 غارات، بينها 5 على حي النهضة، واثنتان على منطقة عطان، وذكرت المصادر أن سحب دخان غطت الأماكن المستهدفة، وتأتي هذه الضربات تزامنا مع تصعيد حوثي على المدنيين.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية إطلاق عملية عسكرية نوعية على أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في مناطق سيطرتها، وأكد شن ضربات جوية موجعة ضد الجماعة الحوثية، وقال «إنها تستهدف قدرات الجماعة بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها أو التي تشهد معارك مع الجيش اليمني».

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية، «إن رفع اسم الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من الجماعة المسلحة الموالية لإيران».

وأكد في بيان «إن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر.. متوعدا بمحاسبة القيادات الإرهابية والتي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

ميدانيا، حققت قوات الجيش الوطني أمس، تقدمات ميدانية وسيطرت على مواقع استراتيجية في المحور الغربي لمدينة تعز، وأكد مصدر محلي أن قوات الجيش سيطرت على مدرسة خالد بن الوليد وسائلة درخاف وهوب الرعي والدرب وقرية شبية، في جبهة مقبنة، غربي تعز.

وأحكمت السيطرة على موقع (الكويحة) والذي يعتبر من أهم المواقع في جبهة مقبنة، وتزامن ذلك، مع احتفالات وفرح وإطلاق ألعاب نارية والأهازيج تعم مديرية جبل حبشي، بعد تحريرها بالكامل من ميليشيات الحوثي.

وفي وقت سابق استكملت قوات الجيش تطهير كافة القرى والمناطق في ريف مديرية (جبل حبشي) غرب تعز، وانتقال المعارك مع الميليشيات إلى جبهات مقبنة.

كما سيطرت على منطقة هوب المصب ومناطق العباسية والذراع وبئر المكدن، وتقدمت للسيطرة على قرية شبية والطوير، ويقترب من السيطرة على الكدحة المركز الرئيس للحوثيين جنوبي غرب محافظة تعز وفقا لموقع الشارع الالكتروني.

من جهة أخرى، فرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران جرعة سعرية كبيرة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وشهدت هذه المواد ارتفاعا متصاعدا بسبب الجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على التجار والباعة بالجملة والتجزئة وفرضها إتاوات جمركية جديدة.

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