شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة انفجارات ضخمة تستهدف قاعدة عسكرية في غينيا الاستوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مالابو - (رويترز)

قال سكان ووسائل إعلام محلية إن أربعة انفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية هزت مدينة باتا في غينيا الاستوائية، الأحد. ولم يتضح بعد سبب الانفجارات، وعدد القتلى والمصابين.

وبث التلفزيون المحلي لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثاً من تحت أكوام الأنقاض. ودعا التلفزيون المحلي (تي.في.جي.إي) المشاهدين للتبرع بالدم، قائلاً إن المستشفيات اكتظت. وتحركت شاحنات صغيرة تقل ناجينن ومعظمهم من الأطفال، إلى أمام مستشفى محلي حيث ظهر في بعض اللقطات المصورة بعض الضحايا وهم يرقدون على الأرض.