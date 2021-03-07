شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة فرح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت الدراسات أن القراءة تضع أدمغتنا في حالة تشبه النشوة مثل التأمل، كما أنها تجلب الفوائد الصحية نفسها، وينام القراء على نحو أفضل من غيرهم الذين لا يمارسون نشاط القراءة، فضلًا عن توليد معدلات أعلى تخص الثقة في النفس، وتتراجع مستويات التوتر، فضلاً عن تخفيف الأعراض في أمراض معينة مثل الربو والتهاب المفاصل الروماتويد.

الكلام السابق عايشه الصحفي والروائي الإنجليزي مات هيج (1975)، وسرده في كتابه «أسباب البقاء على قيد الحياة»، 2015، وهي مذكراته خلال إصابته بالاكتئاب الحاد واضطرابات الهلع، وكيفية مساهمة القراءة في التخلص من هذه الحالة المرضية التي أصابت الكاتب في سن الرابعة والعشرين.

ومع وصول هيج إلى حافة الهاوية، وعلى بعد خطوة واحدة من إنهاء كل آلامه ومعاناته، واقفاً على حافة الجرف، فكر في الأشخاص الذين أحبهم مقرراً الموت، حاول حشد الشجاعة لإنهاء كل شيء مرة واحدة وإلى الأبد، لكنه كان خائفاً جداً، معتقدًا أنه إذا نجا فقد يظل مشلولاً، محاصراً في جسده إلى الأبد. واعتقد أن البقاء على قيد الحياة مثل هذه المأساة لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة؛ هكذا منعته تلك الأفكار من إنهاء حياته.

منذ تلك اللحظة، وجد في جزء صغير جداً منه القوة لمحاولة محاربة المرض، وعدم السماح لنفسه بأن يستهلكه، وأمضى السنوات الثلاث التالية في محاربة اكتئابه، عن طريق القراءة والكتابة، والتشجيع من عائلته وصديقته أندريا، وبعد أن تغلب عليه، يشجعنا على الاستمتاع بقليل من الأفراح ولحظات السعادة التي تجلبها الحياة، ويخبرنا أنه لا تزال هناك فرص للبقاء، عبر إقناع قرائه بأن الوقت يمكن أن يشفي، وفي نهاية كل شيء، هناك ضوء نهاية النفق، حتى لو لم نره.