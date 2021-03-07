شكرا لقرائتكم خبر عن القراءة.. شجاعة الأمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القراءة تمنحنا الكثير من الهبات، تأتي على رأسها المعرفة وتكوين الوعي والاستمتاع بتجارب الآخرين والانفتاح على العالم عندما يصير بين دفتي كتاب أو في قبضة اليد على وجه الدقة، لا نهاية لفوائد القراءة، حتى ونحن نطالع لمجرد تمضية وقت فراغ، فهناك قيمة ما تنتقل إلينا، ولكن الأهم في الظروف التاريخية الحرجة، مثل جائحة كورونا، أن القراءة أشبه ما تكون بالملاذ الآمن، فعندما نقلّب صفحات التاريخ نعرف كيف واجه البشر المئات من اللحظات المفصلية التي خرجوا منها بسلام، وانتصرت الحياة.

القراءة بيت نشعر فيه بالطمأنينة، وتحل علينا فيه السكينة، وتفاؤل خفي يتسرب إلى نفوسنا فنواجه المصاعب والمطبات، بشجاعة الأمل.