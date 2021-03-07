شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل من جزيرة ياس في يوم المرأة العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

أطلقت الكوادر النسائية العاملة في جزيرة ياس في أبوظبي رسائل ملؤها القوة والأمل والإيجابية إلى نساء العالم احتفاءً بيوم المرأة العالمي.

وتشغل الكوادر النسائية في جزيرة ياس مناصب إدارية رئيسية في المعالم التي تحتضنها الجزيرة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس مارينا، وفنادق ياس بلازا، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس