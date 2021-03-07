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رسائل من جزيرة ياس في يوم المرأة العالمي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج" 
أطلقت الكوادر النسائية العاملة في جزيرة ياس في أبوظبي رسائل ملؤها القوة والأمل والإيجابية إلى نساء العالم احتفاءً بيوم المرأة العالمي.
وتشغل الكوادر النسائية في جزيرة ياس مناصب إدارية رئيسية في المعالم التي تحتضنها الجزيرة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس مارينا، وفنادق ياس بلازا، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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