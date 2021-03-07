شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يحرم أتلتيكو من الفوز على ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، هدفاً في الدقيقة 88، ليخطف التعادل 1-1 لفريقه مع مضيفه أتلتيكو متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد، ليستمر ريال في السباق على اللقب.

وضع لويس سواريز أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 15، بعد أن أنهى هجمة بهدوء ليخدع تيبو كورتوا بعد عمل رائع من لاعب الوسط ماركوس يورينتي. وحرم كورتوا، حارس أتلتيكو السابق، سواريز القادم من أوروجواي من تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول، وكذلك في بداية الشوط الثاني، كما أنقذ الحارس البلجيكي محاولة خطِرة من مواطنه يانيك كاراسكو.

وكان بنزيمة، العائد لريال بعد أن غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق بسبب الإصابة، اللاعب الأبرز في هجوم ريال، وأهدر ثلاث فرص قبل أن يدرك التعادل في النهاية، بعد أن تبادل الكرة مع كاسيميرو.

وكان انتصار أتلتيكو سيجعل فريق المدرب دييجو سيميوني يوسع الفارق إلى ثماني نقاط عن غريمه في المدينة، لكن بنزيمة أدرك التعادل ليبقى ريال على بعد خمس نقاط في المركز الثالث، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.