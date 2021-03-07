التحالف العربى يعلن تفاصيل اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه جازان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن التحالف العربى فى اليمن، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثى باتجاه جازان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد التحالف العربى فى اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، تدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأشار التحالف العربى فى اليمن إلى أنه تم تدمير دفاع جوى معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين فى مأرب، متابعا: ندعم عمليات الجيش اليمنى والقبائل فى مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

وقال التحالف العربى فى اليمن، إن التصعيد الحوثى ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية، موضحا أن العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.

وأضاف التحالف العربى فى اليمن، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها.