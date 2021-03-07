شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن إرسال بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مارس 2021، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 مارس، مشددة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

كما أعلنت الهيئة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2019، يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر مارس الجارى، وأنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.