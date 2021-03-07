صقر غباش: المرأة الإماراتية نموذج ملهم لجميع النساء على مستوى العالم

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، الدور الرائد والملهم لرئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسجلها الحافل بالمنجزات ودعمها اللامحدود لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية وجهودها العظيمة في مسيرة العمل النسائي في الإمارات ودورها الوطني الرائد والفاعل والمؤثر في إعلاء شأن المرأة الإماراتية، حيث التاريخ سيظل شاهداً على عظيم منجزاتها.



وقال غباش في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي: "إننا في يوم الثامن من شهر مارس من كل عام نحتفل مع المرأة الإماراتية بإنجازاتها ومساهماتها الفعالة في مختلف مجالات التطور والتنمية بالدولة، ولعل رؤية القيادة في بناء المواطن دون تمييز بين الرجل والمرأة مثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة التشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الداعمة لإنجازات وابداعات المرأة الإماراتية وفى هذه المناسبة لايسعنى إلا أن أشيد وأثمن عالياً دور الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين وريادة المرأة الاماراتية من خلال مبادراتها البناءة، وانشغالها الدائم بآفاق تطور المرأة الإماراتية والعربية حتى أضحت نموذجا يحتذى، وقدوة تهتدى بها المرأة ليس في الامارات فحسب، وانما على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما ان استراتيجيات الدولة، والخطط الاستراتيجية للمؤسسات المعنية جعلنا نفاخر بالمراتب العالمية الأولى لدولتنا في مؤشرات المساواة بين الجنسين وفق التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأضاف "كذلك فان دور المرأة في رؤى الدولة لاستشراف المستقبل، ومئوية الامارات 2071 بدا واضحاً في جهوزية المرأة الإماراتية، وقدرتها على الابداع والتفوق في تصميم وتصنيع وإطلاق مسبار الأمل حيث بلغت المشاركة النسائية 34% من فريق العمل، وشكلت الباحثات في الفريق العلمي 80% من العدد الإجمالي للفريق مما يؤكد على مدى اهتمام القيادة الإماراتية بتفعيل دور المرأة المستحق في صناعة وصياغة مستقبل الدولة،

وتجاوبها الفاعل مع متطلبات التقدم".

وقال: "في هذه المناسبة يجب ان نستذكر مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤاه الملهمة لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن، وايمانه العميق بقدرتها على ان تكون شريكاً فاعلاً في كل مسارات الحياة على ارض الدولة وعلى ذات النهج تخطو قيادتنا الرشيدة فكانت المرأة من خطوط الدفاع المتقدمة في التعامل مع جائحة كورونا مما أهلها لان تقدم نموذجا ملهما لجميع النساء على مستوى العالم في التعامل مع الكوارث والأزمات".

وجدد تهنئته للشيخة فاطمة بنت مبارك وكل امرأة وفتاه إماراتية، داعياً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الاستقرار والامن، وأن يبارك جهود القيادة في تحقيق ما نصبو اليه من أهداف وطموحات.