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الأردن تدين بأشد العبارات التصعيد الحوثي المستمرباستهداف السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة دون طيار.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفِة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.

وشدد السفير الفايز على وقوف بلاده دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً موقف الأردن الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف -دون تمييز- الجميع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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