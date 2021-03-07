ولي عهد أبوظبي يوجه تحية للمرأة الإماراتية: وقفت في الخطوط الأمامية لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية.



ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحية تقدير إلى المرأة بمناسبة يومها العالمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وجاء في تغريدة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية: "في اليوم العالمي للمرأة.. أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم، لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال".

واختتم الشيخ محمد بن زايد حديثه عن المرأة بمناسبة يومها العالمي بقوله: "تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".

ويخصص 8 مارس للاحتفال بالمرأة في مختلف أنحاء العالم، كنوع من رد الجميل لكل النساء.